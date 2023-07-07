Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, где проведет переговоры с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
«Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», - написал Зеленский.
Он уточнил, что обсудит с Эрдоганом вопросы координации перед саммитом НАТО, гарантии безопасности Украине. Также президенты затронут вопросы зерновой сделки и сотрудничества между оборонными предприятиями.
По данным телеканала A Haber, после встречи с Зеленским Эрдоган может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Журналисты отметили, что встреча может пройти как в Турции, так и в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru