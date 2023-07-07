Песков: Москва будет внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского

Ранее стало известно, что в пятницу Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом и встретится с Эрдоганом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский президент заявлял, что намерен обсудить с коллегой зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Киева в членстве в НАТО.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров», — заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, Москве «интересно узнать», о чем будет идти речь на встрече Эрдогана и Зеленского.

«Что касается предстоящих контактов, мы не исключаем перспективу. Путин и Эрдоган часто общаются», — добавил пресс-секретарь.

