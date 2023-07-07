Песков: Москва будет внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского
Россия будет внимательно следить за переговорами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что в пятницу Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом и встретится с Эрдоганом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Украинский президент заявлял, что намерен обсудить с коллегой зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Киева в членстве в НАТО.
«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров», — заявил представитель Кремля.
Как отметил Песков, Москве «интересно узнать», о чем будет идти речь на встрече Эрдогана и Зеленского.
«Что касается предстоящих контактов, мы не исключаем перспективу. Путин и Эрдоган часто общаются», — добавил пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru