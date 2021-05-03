Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

«Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств», - цитирует официальное сообщение Газета.ru.

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал на июньском саммите обсуждение дорожной карты для вступления Украины в НАТО.

