Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Там сегодня празднуют 230-летие принятия конституции страны, сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства 3 мая.
«Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств», - цитирует официальное сообщение Газета.ru.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал на июньском саммите обсуждение дорожной карты для вступления Украины в НАТО.
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