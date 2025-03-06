Зеленский прибыл на экстренный саммит ЕС по Украине в Брюсселе

Ожидается, что в рамках встречи лидеры 27 государств обсудят план перевооружения Европейского союза, сумма которого, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, достигает 800 млрд евро.

Участники саммита должны одобрить документ, согласно которому в ближайшее время следует воплотить в жизнь предложения Еврокомиссии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюз готовится назначить своего спецпосланника для представления Брюсселя на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

