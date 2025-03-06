Зеленский прибыл на экстренный саммит ЕС по Украине в Брюсселе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на экстренный саммит ЕС по Украине в Европейский совет в Брюсселе. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Ожидается, что в рамках встречи лидеры 27 государств обсудят план перевооружения Европейского союза, сумма которого, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, достигает 800 млрд евро.
Участники саммита должны одобрить документ, согласно которому в ближайшее время следует воплотить в жизнь предложения Еврокомиссии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюз готовится назначить своего спецпосланника для представления Брюсселя на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сербский БК «Црвена Звезда» оштрафовали за пророссийскую акцию болельщиков
- Штормовое предупреждение объявили в Карачаево-Черкесии
- В ЕС обсудят борьбу с блокированием Венгрией решений по Украине
- Зеленский прибыл на экстренный саммит ЕС по Украине в Брюсселе
- В России запретили Telegram-канал иноагента Зыгаря
- Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 170 солдат и восемь автомобилей
- Песков: В Кремле не считают США дружественной страной
- Россиянина арестовали за призывы к терроризму в Татарстане
- На Байкале помогли косуле, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru