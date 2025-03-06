Зеленский прибыл на экстренный саммит ЕС по Украине в Брюсселе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на экстренный саммит ЕС по Украине в Европейский совет в Брюсселе. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

СМИ: ЕС планирует назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Ожидается, что в рамках встречи лидеры 27 государств обсудят план перевооружения Европейского союза, сумма которого, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, достигает 800 млрд евро.

Участники саммита должны одобрить документ, согласно которому в ближайшее время следует воплотить в жизнь предложения Еврокомиссии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюз готовится назначить своего спецпосланника для представления Брюсселя на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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ФОТО: ТАСС
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