СМИ: ЕС планирует назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что обеспечение безопасности Украины должно стать обязанностью Европы, а не США, и поддержал идею Великобритании и Франции о введении миротворцев.

В ответ российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил несогласие в вопросе присутствия войск НАТО на Украине, даже если они будут под флагом ЕС, передает «Радиоточка НСН».

