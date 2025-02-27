СМИ: ЕС планирует назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Евросоюз готовится назначить своего спецпосланника для представления Брюсселя на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщают источники Bloomberg.

Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС, где также будут затронуты темы обороны, перевооружения и гарантий безопасности для Украины.

Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что обеспечение безопасности Украины должно стать обязанностью Европы, а не США, и поддержал идею Великобритании и Франции о введении миротворцев.

В ответ российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил несогласие в вопросе присутствия войск НАТО на Украине, даже если они будут под флагом ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаЕвросоюз

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