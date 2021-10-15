Зеленский прибудет с визитом в Великобританию в конце октября

Пристайко отметил, что в ходе визита украинской делегации будет проведена оценка договоренностей, достигнутых сторонами годом ранее. Посол также выразил уверенность, что Украина и Великобритания направят усилия на развитие отношений в будущем.



Предыдущее посещение страны Зеленский состоялось в октябре 2020 года. Он провел встречи с представителями королевской семьи и правительства.



