Зеленский прибудет с визитом в Великобританию в конце октября
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Великобританию в конце октября. Об этом заявил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко в эфире телеканала «Дом», передает ТАСС.
Пристайко отметил, что в ходе визита украинской делегации будет проведена оценка договоренностей, достигнутых сторонами годом ранее. Посол также выразил уверенность, что Украина и Великобритания направят усилия на развитие отношений в будущем.
Предыдущее посещение страны Зеленский состоялось в октябре 2020 года. Он провел встречи с представителями королевской семьи и правительства.
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