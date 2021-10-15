Зеленский прибудет с визитом в Великобританию в конце октября

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Великобританию в конце октября. Об этом заявил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко в эфире телеканала «Дом», передает ТАСС.

СМИ: Зеленский вновь отправится на Донбасс

Пристайко отметил, что в ходе визита украинской делегации будет проведена оценка договоренностей, достигнутых сторонами годом ранее. Посол также выразил уверенность, что Украина и Великобритания направят усилия на развитие отношений в будущем.

Предыдущее посещение страны Зеленский состоялось в октябре 2020 года. Он провел встречи с представителями королевской семьи и правительства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры