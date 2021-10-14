СМИ: Зеленский вновь отправится на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский вновь посетит Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.
Предыдущий визит украинского лидера на юго-восток Украины состоялся в июне. Тогда Зеленский посетил передовые позиции украинских Вооруженных сил и пообщался с военнослужащими.
Между тем в понедельник президент России Владимир Путин затронул проблему конфликта на Донбассе в телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны поддержали нормандский формат как «безальтернативную основу» для урегулирования ситуации.
В тот же день Зеленский заявил, что «нормандский формат» — единственная площадка, которая позволит завершить войну в регионе.
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