СМИ: Зеленский вновь отправится на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский вновь посетит Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущий визит украинского лидера на юго-восток Украины состоялся в июне. Тогда Зеленский посетил передовые позиции украинских Вооруженных сил и пообщался с военнослужащими.

Между тем в понедельник президент России Владимир Путин затронул проблему конфликта на Донбассе в телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны поддержали нормандский формат как «безальтернативную основу» для урегулирования ситуации.

В тот же день Зеленский заявил, что «нормандский формат» — единственная площадка, которая позволит завершить войну в регионе.

