Депутат Рады: Залужного не было на презентации проекта о мобилизации
7 февраля 202415:13
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отсутствовал в Раде во время презентации законопроекта о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила местный депутат Ирина Геращенко.
Законопроект представлял министр обороны Украины Рустем Умеров, уточнила она.
«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», - написала Геращенко.
По ее словам, законопроект рассматривался по сокращенной процедуре, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии».
Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что Залужный согласился стать послом в Британии. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru