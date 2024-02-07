Депутат Рады: Залужного не было на презентации проекта о мобилизации

Законопроект представлял министр обороны Украины Рустем Умеров, уточнила она.

«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», - написала Геращенко.

По ее словам, законопроект рассматривался по сокращенной процедуре, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что Залужный согласился стать послом в Британии. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

