Зеленский предложил G7 отправить международных наблюдателей на границу с Белоруссией

В ходе видеообращения он заявил, что это позволит «снять провокацию», якобы исходящую от Минска.

«Мы предлагаем президенту Белоруссии Александру Лукашенко своё решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации», — заключил украинский лидер.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что украинскому послу в Минске Игорю Кизиму вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории, сообщает RT.

