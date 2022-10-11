Зеленский предложил G7 отправить международных наблюдателей на границу с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «Большой семёрки» (G7) с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на украинско-белорусской границе.

Лукашенко: Минск предупредили о нанесении удара с территории Украины

В ходе видеообращения он заявил, что это позволит «снять провокацию», якобы исходящую от Минска.

«Мы предлагаем президенту Белоруссии Александру Лукашенко своё решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации», — заключил украинский лидер.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что украинскому послу в Минске Игорю Кизиму вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-служба президента Белоруссии
ТЕГИ:БелоруссияГраницаУкраинаВладимир Зеленский
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