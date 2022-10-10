Лукашенко: Минск предупредили о нанесении удара с территории Украины
Белоруссия получила предупреждение о нанесении удара по стране с территории Украины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По словам главы государства, Минск накануне предупредили об атаке по неофициальным каналам связи. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии пригрозили «Крымским мостом-2».
«Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории» — заявил президент.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, впоследствии загорелись цистерны с топливом проходившего по железнодорожным путям грузового поезда. В результате обрушилось два автомобильных пролета. Кроме того, сообщалось, что погибли три человека. Власти РФ назвали произошедшее терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- «Подход изменен»: Аксенов отреагировал на взрывы по всей Украине
- ЕС окажет Киеву дополнительную военную поддержку
- Офис Зеленского анонсировал срочное заседание G7 по Украине
- ВСУ обстреляли белгородское село Конопляновка из ракетного комплекса «Точка-У»
- Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину
- Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине
- Лукашенко: Минск предупредили о нанесении удара с территории Украины
- Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
- Кадыров заявил, что «на сто процентов» доволен проведением спецоперации
- Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru