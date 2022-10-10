Лукашенко: Минск предупредили о нанесении удара с территории Украины

По словам главы государства, Минск накануне предупредили об атаке по неофициальным каналам связи. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии пригрозили «Крымским мостом-2».

«Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории» — заявил президент.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, впоследствии загорелись цистерны с топливом проходившего по железнодорожным путям грузового поезда. В результате обрушилось два автомобильных пролета. Кроме того, сообщалось, что погибли три человека. Власти РФ назвали произошедшее терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

