Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал Верховную раду «безотлагательно» рассмотреть законопроект о получении гражданства для иностранных наемников и их родных, заявил он в видеообращении в своем Telegram-канале.
Говоря о наемных бойцах, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), он отметил, что такие люди заслуживают быть гражданами Украины и должны получить уважение от украинского государства. По его словам, это право также необходимо распространить и на родных иностранных наемников.
В связи с этим украинский лидер попросил Верховную Раду «безотлагательно» рассмотреть подобный вопрос в ближайшее время.
Ранее командир роты 130-го батальона территориальной обороны ВСУ Виктор Баранов сообщил, что на Украине территориальные центры комплектования набирают «массу людей», из которых многие «еле ходят», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: Координационный совет по безопасности не подменяет командование
- Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»
- В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»
- В Швеции зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
- Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников
- Пентагон заявил о нехватке у ВСУ оружия для проведения контрнаступления
- ФРГ планирует поставить Украине около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
- СМИ: МИД Бангладеш отозвал послов из России, США, Британии и еще четырех стран
- В Курской области рассматривают вопрос о введении дистанционного обучения
- СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru