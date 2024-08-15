Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников

Говоря о наемных бойцах, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), он отметил, что такие люди заслуживают быть гражданами Украины и должны получить уважение от украинского государства. По его словам, это право также необходимо распространить и на родных иностранных наемников.

В связи с этим украинский лидер попросил Верховную Раду «безотлагательно» рассмотреть подобный вопрос в ближайшее время.

Ранее командир роты 130-го батальона территориальной обороны ВСУ Виктор Баранов сообщил, что на Украине территориальные центры комплектования набирают «массу людей», из которых многие «еле ходят», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

