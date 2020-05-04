Зеленский потерял около половины рейтинга

При этом сам президент считает, что его рейтинг существенно не изменился.

«Мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56 процентов», — заявил лидер Украины.

Владимир Зеленский отмечает, что в этом году доверие к нему «намного больше». Президент сравнивает последние данные с итогами первого тура прошлогодних выборов главы государства.

