Зеленский потерял около половины рейтинга
Президент Украины Владимир Зеленский всего за год президентства сократил свой рейтинг доверия у избирателей почти вдвое. Таковы результаты опроса, подготовленного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает «Интерфакс-Украина».
При условии проведения выборов президента конце апреля, за Зеленского готовы были бы отдать голоса 42,6 процента тех, кто Собирался бы прийти на избирательные участки, сообщает Lenta.ru
Отмечается, что годом ранее за Зеленского проголосовали 73,22 процента избирателей.
При этом сам президент считает, что его рейтинг существенно не изменился.
«Мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56 процентов», — заявил лидер Украины.
Владимир Зеленский отмечает, что в этом году доверие к нему «намного больше». Президент сравнивает последние данные с итогами первого тура прошлогодних выборов главы государства.
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