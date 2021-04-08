Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе и пообщался с украинскими военнослужащими, сообщают в офисе главы государства.

«Находясь с рабочей поездкой в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», - говорится в сообщении.

Глава государства поговорил с проходящими там службу бойцами ВСУ, которые рассказали ему о ситуации на фронте. Президент Украины вручил военным награды и ценные подарки.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.

