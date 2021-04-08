Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе и пообщался с украинскими военнослужащими, сообщают в офисе главы государства.
«Находясь с рабочей поездкой в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», - говорится в сообщении.
Глава государства поговорил с проходящими там службу бойцами ВСУ, которые рассказали ему о ситуации на фронте. Президент Украины вручил военным награды и ценные подарки.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.
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