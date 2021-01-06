Зеленский поручил проверить информацию о контрабандной вакцине от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ проверить данные о возможном незаконном ввозе в страну вакцины от коронавируса. Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.

Ранее глава украинской Федерации баскетбола Михаил Бродский сообщил о начале тайной вакцинации украинских политиков от COVID-19. Бродский отметил, что прививку уже сделали премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель профильного медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий, а также ряд депутатов.

В свою очередь, Шмыгаль написал в Telegram-канале, что поручил Минздраву и МВД проверить данные о «подпольной» вакцинации.

Как отметил Зеленский, в случае подтверждения этой информации необходимо отреагировать максимально жёстко.

Украинский президент подчеркнул, что у страны есть чёткий план вакцинации, в соответствии с которым первыми прививки получат граждане из групп риска и медики.

