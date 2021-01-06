Зеленский поручил проверить информацию о контрабандной вакцине от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ проверить данные о возможном незаконном ввозе в страну вакцины от коронавируса. Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.
Ранее глава украинской Федерации баскетбола Михаил Бродский сообщил о начале тайной вакцинации украинских политиков от COVID-19. Бродский отметил, что прививку уже сделали премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель профильного медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий, а также ряд депутатов.
В свою очередь, Шмыгаль написал в Telegram-канале, что поручил Минздраву и МВД проверить данные о «подпольной» вакцинации.
Как отметил Зеленский, в случае подтверждения этой информации необходимо отреагировать максимально жёстко.
Украинский президент подчеркнул, что у страны есть чёткий план вакцинации, в соответствии с которым первыми прививки получат граждане из групп риска и медики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Зеленский поручил проверить информацию о контрабандной вакцине от COVID-19
- Десятки тысяч сторонников Трампа вышли на митинг в Вашингтоне
- В Иране пообещали «жёсткую кару» убийцам физика-ядерщика
- Британский посол призвала не допустить победы РФ и КНР в пандемии
- В ООН заявили о росте крайней нищеты впервые за 22 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru