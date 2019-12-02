Зеленский порассуждал о Путине на беговой дорожке

Находясь на беговой дорожке, Зеленский заявил, что встреча в Париже без Путина напоминает ему бег на тренажере. По словам украинского президента, тем самым имитируется какая-то деятельность, человек даже теряет калории, однако, по сути, остается на месте.

Зеленский добавил, что никакой «зрады» по итогам встречи 9 декабря ждать не стоит. По его словам, он намерен поставить вопрос о прекращении огня в Донбассе и возврате «украинских территорий».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе встречи в «нормандском формате» не намерена обсуждать принадлежность Крыма, однако Путин в случае необходимости даст Зеленскому «развернутые и последовательные ответы» по полуострову.

