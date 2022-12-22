Зеленский попросил Вашингтон профинансировать «преступления» Киева
Переводчица президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась и попросила Конгресс США от лица украинского лидера одобрить финансовую помощь для «преступлений» Киева.
Таким образом, вместо country («страна» – ред. НСН) она произнесла слово crimes («преступления» - ред. НСН).
«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — приводит РИА Новости слова переводчицы.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления на совместной сессии обеих палат Конгресса США в рамках визита в Вашингтон заявил, что Украина не просит США воевать с Россией на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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