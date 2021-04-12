Зеленский попросил США помочь вступить в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донбасс заявил, что Украина ждет от США реальной поддержки, в том числе помощи во вступлении в НАТО. Об этом сообщает телеканал СNN.
По словам Зеленского, если администрация Белого дома "видит Украину в НАТО", то должны заявить об этом напрямую. Кроме того, в интервью телеканалу украинский президент отметил, что не считает "достаточной" поддержку Украины и отметил, что ей нужны не только слова, но и действия.
При этом Зеленский согласился с тем, что такая поддержка может вызвать негативную реакцию со стороны РФ, однако подчеркнул, что это является конечной целью Украины, поэтому руководство страны намерено идти до конца. Зеленский напомнил, что за семь лет военного конфликта ВСУ "устали", однако при этом военные "готовы к столкновению" с РФ.
По мнению украинского лидера, вероятность противостояния сохраняется. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что Россия готова к конфликту, и подчеркнул, что "Украина тоже готова".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Зеленский попросил США помочь вступить в НАТО
- Возгорание на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализовали
- Автомобильный эксперт перечислил правила хранения покрышек
- Иммунолог рассказал об опасности комариных укусов
- Президент Азербайджана попросил объяснить появление ракеты «Искандер-М» в арсенале Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru