Зеленский попросил США помочь вступить в НАТО

По словам Зеленского, если администрация Белого дома "видит Украину в НАТО", то должны заявить об этом напрямую. Кроме того, в интервью телеканалу украинский президент отметил, что не считает "достаточной" поддержку Украины и отметил, что ей нужны не только слова, но и действия.

При этом Зеленский согласился с тем, что такая поддержка может вызвать негативную реакцию со стороны РФ, однако подчеркнул, что это является конечной целью Украины, поэтому руководство страны намерено идти до конца. Зеленский напомнил, что за семь лет военного конфликта ВСУ "устали", однако при этом военные "готовы к столкновению" с РФ.

По мнению украинского лидера, вероятность противостояния сохраняется. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что Россия готова к конфликту, и подчеркнул, что "Украина тоже готова".

