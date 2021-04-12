Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным по Донбассу
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обратилась к России с просьбой об организации переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с агентством Reuters.
По словам представителя украинского президента, Киев намерен обсудить эскалацию конфликта в Донбассе. При этом Мендель подчеркнула, что Кремль пока не ответил на запрос.
«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила пресс-секретарь.
Кроме того, министерство иностранных дел Украины направило Москве запрос с просьбой объяснить рост военного присутствия РФ на границе двух государств.
«Российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности» — цитирует заявление ведомства RT.
В украинском МИД также сообщили, что российская сторона проигнорировала попытки Киева начать консультации для урегулирования ситуации в Донбассе.
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