Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным по Донбассу

По словам представителя украинского президента, Киев намерен обсудить эскалацию конфликта в Донбассе. При этом Мендель подчеркнула, что Кремль пока не ответил на запрос.

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила пресс-секретарь.

Кроме того, министерство иностранных дел Украины направило Москве запрос с просьбой объяснить рост военного присутствия РФ на границе двух государств.

«Российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности» — цитирует заявление ведомства RT.

В украинском МИД также сообщили, что российская сторона проигнорировала попытки Киева начать консультации для урегулирования ситуации в Донбассе.

