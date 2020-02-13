Зеленский пообещал переселенцам из Крыма «город-сад»

Зеленский отметил, что идея города-сада в том, чтобы переселенцы из Крыма видели отношение Украины к крымчанам. По его словам, в городе все будет "на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома".



Кроме того, украинский президент заявил о поддержке идеи создания спецфонда, который бы предоставлял талантливым крымчанам гранты на обучение, представление Украины на международных платформах.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Ряд стран, в том числе Украина, до сих пор не признали Крым российским.

