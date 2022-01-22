Зеленский поговорил по телефону с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры, передает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский ввел санкции против России

«Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и в Донбассе», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за «последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

В пресс-службе отметили, что Зеленский и фон дер Ляйен «согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий» для недопущения эскалации конфликта на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Телефонный РазговорЕврокомиссияУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры