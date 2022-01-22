Зеленский поговорил по телефону с главой Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры, передает пресс-служба украинского лидера.
«Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и в Донбассе», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за «последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.
В пресс-службе отметили, что Зеленский и фон дер Ляйен «согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий» для недопущения эскалации конфликта на Украине.
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