Зеленский поговорил по телефону с главой Еврокомиссии

«Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и в Донбассе», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за «последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

В пресс-службе отметили, что Зеленский и фон дер Ляйен «согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий» для недопущения эскалации конфликта на Украине.

