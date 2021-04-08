Зеленский подтвердил обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обострение ситуации на Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита линии соприкосновения в регионе, передает ТАСС.
Отмечается, что эскалацию обстановки Зеленскому подтвердили украинские военные.
Украинский лидер отметил, что власти страны должны присутствовать в Донбассе с целью поддержки военных «хотя бы по очереди». "Кто там будет потом работать в высоких кабинетах, если границы некому будет защищать?» - приводит его цитату агентство.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.
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