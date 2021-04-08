Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Согласно документу, всеукраинский референдум объявляется указом президента страны по требованию не менее 3 миллионов граждан, которые имеют право голоса. «Украинцы на практике поучаствуют в принятии важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа», - говорится в сообщении пресс-службы.
В законе определены четыре вида референдумов: для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений.
При этом закон о всеукраинском референдуме запрещает выносить на рассмотрение вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил НСН, что в республике готовы провести повторный референдум о самоопределении.
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