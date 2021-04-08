Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Согласно документу, всеукраинский референдум объявляется указом президента страны по требованию не менее 3 миллионов граждан, которые имеют право голоса. «Украинцы на практике поучаствуют в принятии важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа», - говорится в сообщении пресс-службы.

В законе определены четыре вида референдумов: для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений.

При этом закон о всеукраинском референдуме запрещает выносить на рассмотрение вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил НСН, что в республике готовы провести повторный референдум о самоопределении.

