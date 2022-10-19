Зеленский подписал указы о санкциях против бизнесменов и компаний РФ
19 октября 202223:23
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против бизнесменов и компаний РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции были приняты ранее Советом нацбезопасности и обороны. Как ожидается, документ будет опубликован в ближайшее время.
Меры вводятся в связи с военной операцией РФ на территории Украины. Военные действия идут уже более семи месяцев.
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19 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru