Зеленский подписал указы о санкциях против бизнесменов и компаний РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против бизнесменов и компаний РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ

Санкции были приняты ранее Советом нацбезопасности и обороны. Как ожидается, документ будет опубликован в ближайшее время.

Меры вводятся в связи с военной операцией РФ на территории Украины. Военные действия идут уже более семи месяцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры