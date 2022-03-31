Зеленский подписал указ от отзыве украинского посла из Марокко

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отзыве посла из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

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В видеообращении украинский лидер объяснил решение следующими словами: «есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности».

Зеленский отметил, что ожидает четких итогов работы представителей страны в других странах, назвав дипломатический фронт ключевым.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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