Зеленский подписал указ от отзыве украинского посла из Марокко

В видеообращении украинский лидер объяснил решение следующими словами: «есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности».

Зеленский отметил, что ожидает четких итогов работы представителей страны в других странах, назвав дипломатический фронт ключевым.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

