Зеленский подписал указ от отзыве украинского посла из Марокко
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отзыве посла из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.
В видеообращении украинский лидер объяснил решение следующими словами: «есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности».
Зеленский отметил, что ожидает четких итогов работы представителей страны в других странах, назвав дипломатический фронт ключевым.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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