Глава МИД Франции не видит прогресса в российско-украинских переговорах
30 марта 202220:48
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит прогресса в переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Ле Дриана, позиции сторон остались стабильными.
Переговоры России и Украины о мире ведутся с 28 февраля. Очередные переговоры состоялись в Стамбуле 30 марта.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru