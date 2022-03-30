Глава МИД Франции не видит прогресса в российско-украинских переговорах

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит прогресса в переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Ле Дриана, позиции сторон остались стабильными.

Переговоры России и Украины о мире ведутся с 28 февраля. Очередные переговоры состоялись в Стамбуле 30 марта.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



