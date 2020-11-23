Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об антимонопольной политике стран СНГ

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

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Ранее документ согласовала Верховная Рада. Парламент принял данный закон 5 ноября 2020 года. По данным агентства, договор между странами, входящими в Содружество независимых государств, был подписан 25 января 2000 года в Москве. Три года спустя договор был ратифицирован с определенными оговорками.

Согласно принятому Украиной закону, страна выходит из Договора. В документе также указано, что сотрудничество с государствами СНГ будет осуществляться на основании других документов, в том числе международных правительственных и ведомственных договоров.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ТорговляУкраинаСНГ
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