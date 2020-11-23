Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об антимонопольной политике стран СНГ
Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу офиса президента.
Ранее документ согласовала Верховная Рада. Парламент принял данный закон 5 ноября 2020 года. По данным агентства, договор между странами, входящими в Содружество независимых государств, был подписан 25 января 2000 года в Москве. Три года спустя договор был ратифицирован с определенными оговорками.
Согласно принятому Украиной закону, страна выходит из Договора. В документе также указано, что сотрудничество с государствами СНГ будет осуществляться на основании других документов, в том числе международных правительственных и ведомственных договоров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Американский эсминец зашёл в акваторию Чёрного моря
- ВОЗ завершит оценку вакцины AstraZeneca к 2021 году
- Суд арестовал главу дагестанского ОМВД по делу о терактах в московском метро
- Генерала МВД Гришина приговорили к 8 годам колонии за хищение 62 млн рублей
- Более 92 тысяч москвичей получили штрафы за нарушение самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru