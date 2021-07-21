Зеленский поделился ожиданиями от грядущей встречи с Байденом

Ранее стало известно, что Белый дом ожидает визита Зеленского в Вашингтон 30 августа.

«Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ», — написал украинский лидер в Twitter.

Позже Зеленский разместил англоязычную версию твита, в которой назвал США «главным стратегическим партнером», добавив, что намерен «откровенно и ярко» обсудить с Байденом «серьезные угрозы безопасности, которые "Северный поток-2" представляет для Украины».

