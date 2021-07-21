Белый дом анонсировал визит Зеленского в США

Президент США Джо Байден 30 августа примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки.

«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», — отметили в Белом доме.

Байден в июне в ходе телефонного разговора с Зеленским пригласил коллегу посетить Вашингтон летом текущего года. Как отмечали в украинском МИД, встреча планировалась на конец июля. Ожидалось, что одной из главных тем в переговорах глав государств станет вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

