Белый дом анонсировал визит Зеленского в США
Президент США Джо Байден 30 августа примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки.
«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», — отметили в Белом доме.
Байден в июне в ходе телефонного разговора с Зеленским пригласил коллегу посетить Вашингтон летом текущего года. Как отмечали в украинском МИД, встреча планировалась на конец июля. Ожидалось, что одной из главных тем в переговорах глав государств станет вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru