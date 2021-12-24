Президент Молдавии выразила обеспокоенность отношениями Москвы и Киева
24 декабря 202123:47
Президент Молдавии Майя Санду выразила обеспоенность напряженными отношениями межу Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в эфире национального телевидения Санду заявила, что наделся на разрешение ситуации мирным путем. По словам президента, единственным мудрым решением является диалог.
Президент также отметила, что Молдавия занимает позицию нейтралитета, пока на ее территории нет «никаких иностранных войск». Молдавия граничит с Украиной.
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24 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru