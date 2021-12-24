Президент Молдавии выразила обеспокоенность отношениями Москвы и Киева

Президент Молдавии Майя Санду выразила обеспоенность напряженными отношениями межу Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в эфире национального телевидения Санду заявила, что наделся на разрешение ситуации мирным путем. По словам президента, единственным мудрым решением является диалог.

Президент также отметила, что Молдавия занимает позицию нейтралитета, пока на ее территории нет «никаких иностранных войск». Молдавия граничит с Украиной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры