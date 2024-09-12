Зеленский передал Блинкену «вероятные цели» ударов дальнобойными ракетами по РФ

В материале уточняется, что Зеленский передал также «список вероятных целей». При этом еще не было принято никаких решений относительно использования американских дальнобойных ракет против России.

Госсекретарь США и глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехали в Киев 11 сентября, где Блинкен провел встречу с Зеленским. На брифинге госсекретарь США сообщил, что обсудил с президентом Украины разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории РФ и намерен доложить об итогах переговоров президенту США Джо Байдену, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

