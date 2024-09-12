Зеленский передал Блинкену «вероятные цели» ударов дальнобойными ракетами по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену украинский план по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории России, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.
В материале уточняется, что Зеленский передал также «список вероятных целей». При этом еще не было принято никаких решений относительно использования американских дальнобойных ракет против России.
Госсекретарь США и глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехали в Киев 11 сентября, где Блинкен провел встречу с Зеленским. На брифинге госсекретарь США сообщил, что обсудил с президентом Украины разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории РФ и намерен доложить об итогах переговоров президенту США Джо Байдену, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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