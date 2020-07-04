Зеленский ответил по поводу особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в ответ на сообщения в СМИ о якобы имеющимся намерении России потребовать от Киева к 6 июля проект признания особого статуса Донбасса, сообщает ТАСС.

Зеленский порекомендовал «всем … поработать над риторикой» и заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от Украины.

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«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — сказал Зеленский.

Напомним, встреча представителей стран «нормандского формата» состоялась 3 июля в Берлине. По ее итогам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит прорыва в переговорах по Донбассу.

Накануне стало известно о намерении Москвы потребовать от Киева, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеВладимир Зеленский
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