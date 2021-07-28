Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.
В видеообращении, записанном ко Дню крещения Руси, украинский лидер ответил на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. По его словам, очень дальним родственникам не следует посягать на наследство и пытаться доказать свою причастность.
«Не нужно посягать... и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», - подчеркнул глава государства.
В своём обращении Зеленский также отметил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, родные дети и наследники которой - это 24 области Украины и Крым, что, по его мнению, не нужно «доказывать историческими трактатами, работами, статьями».
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой российский лидер напомнил о важных моментах в истории двух государств, и заявил, что воспринимает раздор между Россией и Украиной как большую общую беду, сообщает «Свободная пресса».
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