Зеленский оказался лишь на четвертой строчке в рейтинге доверия украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский занял лишь четвертую строку в рейтинге доверия украинцев, проведенном компанией New Image Marketing Group.
На первой строке оказался экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – ему доверяют 72% украинцев. На второй строке расположился глава ГРУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (62%), а на третьем месте – боксер Александр Усик (60%).
Зеленскому же доверяют меньше половины украинцев – 49 %.
Ранее Зеленский в интервью журналисту из Великобритании Пирсу Моргану заявил, что Киев не может вернуть утраченные в боевых действиях территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиханов: Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются уже в этом году
- Живопись Юрия Васнецова покажут в Русском музее
- Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
- Прогнозы погоды от Росгидромета в 2024 оправдывались в 96,3% случаев
- У российских продавцов рекордно выросли зарплаты
- СМИ: В нескольких штатах США пройдут протесты против первых мер Трампа
- Жюльет Бинош возглавит жюри 78-го кинофестиваля в Каннах
- В Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании
- Хинштейн: ВСУ сбросили бомбу на администрацию Беловского района
- ФСБ: На проукраинские группировки приходится львиная доля компьютерных атак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru