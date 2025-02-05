Зеленский оказался лишь на четвертой строчке в рейтинге доверия украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский занял лишь четвертую строку в рейтинге доверия украинцев, проведенном компанией New Image Marketing Group.

Зеленский не исключил прямые переговоры с Путиным

На первой строке оказался экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – ему доверяют 72% украинцев. На второй строке расположился глава ГРУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (62%), а на третьем месте – боксер Александр Усик (60%).

Зеленскому же доверяют меньше половины украинцев – 49 %.

Ранее Зеленский в интервью журналисту из Великобритании Пирсу Моргану заявил, что Киев не может вернуть утраченные в боевых действиях территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Президент УкраиныВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры