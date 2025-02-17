Зеленский объявил о важном экономическом соглашении Украины с ОАЭ

По его словам, данный документ «максимально либерализирует доступ к рынку ОАЭ почти для всех украинских товаров».

«Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский, выступая на конференции по безопасности, заявил, что какое-либо мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».