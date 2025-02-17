Зеленский объявил о важном экономическом соглашении Украины с ОАЭ
17 февраля 202515:14
Украина и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали важное экономическое соглашение. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, данный документ «максимально либерализирует доступ к рынку ОАЭ почти для всех украинских товаров».
«Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ», — написал украинский лидер.
Ранее Зеленский, выступая на конференции по безопасности, заявил, что какое-либо мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Беляев предрек россиянам снижение зарплат
- Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
- На танкере Koala заделали две пробоины в порту Усть-Луга
- Россиянам назвали выгодные месяцы для продажи квартиры
- Зеленский не исключил участия КНР в переговорах по урегулированию на Украине
- Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за отказ указать статус иноагента
- Россиянка Екатерина Александрова стала пятой ракеткой мира
- СМИ: У летевшего из Москвы в Новосибирск лайнера возникли проблемы с шасси
- Сбербанк подал иск к западным депозитариям Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд
- В Москве закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить знакомого ртутью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru