Зеленский назвал Африку «заложником» военного конфликта, развязанного РФ
20 июня 202221:59
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Африку «заложником» военного конфликта, развязанного РФ. Об этом он заявил, выступая перед главами стран Африканского союза.
По мнению Зеленского, российская политика способствовала росту цен на продукты питания на континенте.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru