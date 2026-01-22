Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу России, Украины и США

Трёхсторонняя встреча России, Украины и США состоится в ОАЭ 23 и 24 января. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Песков назвал основную тему переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

По его словам, переговоры пройдут на техническом уровне.

«Думаю, что хорошо, что будет такая трёхсторонняя встреча», - добавил украинский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провёл в Давосе продуктивную и содержательную встречу с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
