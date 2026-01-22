Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу России, Украины и США

Мособлдума приняла в первом чтении проект о повышении штрафа для юрлиц за неоплату парковки Число сделок на рынке новостроек Москвы за 2025 год снизилось на 10% В обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева открылся новый роддом Полиция задержала водителя эвакуатора, укравшего 26 машин Для обслуживания «Большого Сити» построят около 25 километров дорог