Зеленский обсудил с главой ЕК подготовку новых санкций против России
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы поддержки Украины, а также необходимость подготовки нового пакета антироссийских санкций.
В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что поддерживает постоянный контакт с президентом ЕК. Также он отметил, что в ходе разговора были обсуждены совместные международные мероприятия на будущее.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что страны Европейского союза потеряли Россию. Вину за испорченные отношения глава ведомства возложил на ЕС. Он напомнил, что лидеры Евросоюза открыто говорили о необходимости нанести России стратегическое поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru