В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что поддерживает постоянный контакт с президентом ЕК. Также он отметил, что в ходе разговора были обсуждены совместные международные мероприятия на будущее.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что страны Европейского союза потеряли Россию. Вину за испорченные отношения глава ведомства возложил на ЕС. Он напомнил, что лидеры Евросоюза открыто говорили о необходимости нанести России стратегическое поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

