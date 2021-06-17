Зеленский обратился к Путину на русском из-за Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский во время разговора с журналистами о Донбассе и встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте лидера Украины.
Зеленский отметил, что Москва оттягивает переговоры. Президент добавил, что такими темпами вопрос не решить, пишет РИА ФАН. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе является самой важной проблемой и что все остальные разногласия нужно отставить в сторону, чтобы прекратить войну, сообщило URA.RU.
Ранее Владимир Путин заявил, что у него есть темы для разговора с Зеленским. Путин добавил, что в отношениях между странами накопилось много проблем, и их надо решить, пишут «Известия».
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