Зеленский обратился к Путину на русском из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский во время разговора с журналистами о Донбассе и встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте лидера Украины.

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Зеленский отметил, что Москва оттягивает переговоры. Президент добавил, что такими темпами вопрос не решить, пишет РИА ФАН. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе является самой важной проблемой и что все остальные разногласия нужно отставить в сторону, чтобы прекратить войну, сообщило URA.RU.

Ранее Владимир Путин заявил, что у него есть темы для разговора с Зеленским. Путин добавил, что в отношениях между странами накопилось много проблем, и их надо решить, пишут «Известия».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВойна В ДонбассеРоссияУкраина
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