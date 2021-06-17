Зеленский обратился к Путину на русском из-за Донбасса

Зеленский отметил, что Москва оттягивает переговоры. Президент добавил, что такими темпами вопрос не решить, пишет РИА ФАН. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе является самой важной проблемой и что все остальные разногласия нужно отставить в сторону, чтобы прекратить войну, сообщило URA.RU.

Ранее Владимир Путин заявил, что у него есть темы для разговора с Зеленским. Путин добавил, что в отношениях между странами накопилось много проблем, и их надо решить, пишут «Известия».

