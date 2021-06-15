Байден: Ситуация в Донбассе не исключает вступления Украины в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что конфликт в Донбассе не исключает возможного членства Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Байден заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что ситуация в Донбассе "не исключает" возможного вступления Украины в НАТО.
Лидеры стран-участниц НАТО в ходе саммита поддержали право Украины и Грузии на членство в Североатлантическом альянсе. При этом они заявили о необходимости продолжать реформы в сфере обороны и безопасности. Также в организации отказались называть сроки возможного вступления Грузии и Украины в альянс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- Байден: Ситуация в Донбассе не исключает вступления Украины в НАТО
- Испания начинает Евро-2020 с нулевой ничьей со Швецией
- Байден назвал Путина «достойным соперником»
- Байден заявил, что Украина войдет в НАТО «при соблюдении требований»
- В Новосибирске полностью потушен пожар на АЗС
- В Госдепартаменте рассказали об источниках силы США
- В Волгоградской области охотник случайно застрелился и ранил товарища
- Слуцкий прокомментировал итоги саммита НАТО
- В МИД России оценили призыв НАТО по поводу Чехии и США
- ВОЗ расследует случаи миокардита после использования вакцины Pfizer
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru