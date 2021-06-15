Байден: Ситуация в Донбассе не исключает вступления Украины в НАТО

Байден заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что ситуация в Донбассе "не исключает" возможного вступления Украины в НАТО.

Лидеры стран-участниц НАТО в ходе саммита поддержали право Украины и Грузии на членство в Североатлантическом альянсе. При этом они заявили о необходимости продолжать реформы в сфере обороны и безопасности. Также в организации отказались называть сроки возможного вступления Грузии и Украины в альянс.

