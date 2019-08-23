Зеленский обозначил сроки взаимного обмена с Россией

Первые конкретные результаты по теме обмена удерживаемых граждан между Киевом и Москвой должны появиться в ближайшие дни. С таким комментарием выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС. При этом, Зеленский заметил, что «не хочет загадывать», отмечает RT.

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Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призналась, что у неё есть сведения по процедуре обмена, однако она отказалась раскрыть конкретику.

В Кремле также признали, что «определённые контакты по вопросу обмена осуществляются».

Сегодня в Киев прилетела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По данным СМИ, Москва и Киев могут взаимно передать друг другу по 33 человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПленныеТатьяна Москалькова

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