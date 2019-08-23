Зеленский обозначил сроки взаимного обмена с Россией

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призналась, что у неё есть сведения по процедуре обмена, однако она отказалась раскрыть конкретику.

В Кремле также признали, что «определённые контакты по вопросу обмена осуществляются».

Сегодня в Киев прилетела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По данным СМИ, Москва и Киев могут взаимно передать друг другу по 33 человека.

