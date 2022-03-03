Зеленский о переговорах с Путиным: любое слово важнее выстрела
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что любое слово важнее выстрела. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский также отметил, что готов к обсуждению любых вопросов, в том числе статуса Донбасса и проблемы с русским языком.
Украинский лидер также отметил, что разговор с Путиным «единственное, что может остановить эту войну».
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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