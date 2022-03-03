Украинская делегация анонсировала третий раунд переговоров с РФ

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился, будет вестись подготовка к третьему. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс».

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По его словам, третий раунд состоится в максимально ближайшее сроки и пройдет в Белоруссии.

Владимир Мединский, представляющий на переговорах российскую сторону, заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Он также отметил, что делается все возможное для прекращения боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПереговоры
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