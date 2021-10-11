Зеленский: «Нормандский формат» является единственной площадкой по вопросу Донбасса
11 октября 202121:59
Украинский президент Владимир Зеленский назвал «нормандский формат» единственной площадкой по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил Донбасс по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Отмечалось, что все три стороны поддержали нормандский формат в качестве «безальтернативной основы» для разрешения конфликта.
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11 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru