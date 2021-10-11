Зеленский: «Нормандский формат» является единственной площадкой по вопросу Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский назвал «нормандский формат» единственной площадкой по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил Донбасс по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Отмечалось, что все три стороны поддержали нормандский формат в качестве «безальтернативной основы» для разрешения конфликта.



