Зеленский не выступит на экстренном заседании ПАСЕ
Владимир Зеленский не выступит на заседании ПАСЕ, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, передает РИА Новости.
По его словам, Зеленский не может выступить «из-за непредвиденных обстоятельств».
Отмечается, что выступление премьера Украины ожидается в 18:00 по московскому времени.
Экстренно заседания Совета Европы проходит в Страсбурге 14-15 марта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход РФ из Совета Европы подразумевает и отход от всех его механизмов. До этого в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.
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