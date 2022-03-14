Зеленский не выступит на экстренном заседании ПАСЕ

Владимир Зеленский не выступит на заседании ПАСЕ, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский не может выступить «из-за непредвиденных обстоятельств».

Отмечается, что выступление премьера Украины ожидается в 18:00 по московскому времени.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЕвропаПАСЕВладимир Зеленский
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