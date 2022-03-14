Зеленский не выступит на экстренном заседании ПАСЕ

Экстренно заседания Совета Европы проходит в Страсбурге 14-15 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход РФ из Совета Европы подразумевает и отход от всех его механизмов. До этого в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.

