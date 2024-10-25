Зеленский не пустил Гутерриша на Украину после поездки на саммит БРИКС

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался пускать в страну генсека ООН Антониу Гуттериша из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

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Сообщается, что Гутерриш намеревался приехать на Украину после саммита.

По данным издания, Зеленский заявил, что своей поездкой на саммит БРИКС Гутерриш «оскорбил здравый смысл и международное право».

Ранее Зеленский позволил себе хамство в адрес ООН в международный день организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БриксСаммитУкраинаВизитООНВладимир Зеленский

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