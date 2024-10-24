«Генсек ООН сказал о том, что мы должны жить как одна большая семья, мы так и живем», – сказал глава государства и отметил, что целью БРИКС является создание «благоприятной обстановки в доме» и механизмов взаимодействия между государствами.

В свою очередь Гутерриш выразил уверенность в способности объединения сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Генсек ООН также призвал к мирному урегулированию конфликтов, в том числе боевых действий на Украине.

В течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН, заявил ранее корреспонденту НСН координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на XVI саммите БРИКС. передает «Радиоточка НСН».

