«Испанский стыд»: бывший депутат Рады раскритиковал Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев раскритиковал президента страны Владимира Зеленского , назвав его «малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком». Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «НАШ».

Мураев отметил, что испытывает «испанский стыд» за главу государства. В частности, экс-депутат политик осудил Зеленского за отсутствие реакции на высказывания вице-премьера Алексея Резникова, призвавшего развернуть силы противовоздушной обороны США на территории Украины.

Кроме того, как напомнил парламентарий, президент обещал, что «если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой». Однако война на Донбассе продолжается, отмечает Ura.ru.

Мураев подчеркнул, что Зеленский «продолжает играть роль», не оставляя свое актерское прошлое, пишет РИА ФАН.

«Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу», — заявил экс-депутат, добавив, что Зеленский пришел к власти за счет спекуляции на чувствах граждан.

