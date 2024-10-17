Зеленский назвал ядерное оружие единственной альтернативой НАТО

Он пояснил, что для защиты страны нужно либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе, но в Киеве не знают «работающих на сегодняшний день альянсов».

«Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», - напомнил Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет 33-м или 34-м членом альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

