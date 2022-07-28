Зеленский назвал Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси»
Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси, считает президент страны Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.
Зеленский в четверг выступил с речью по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня украинской государственности, пишет «Свободная пресса».
«Она [Украина] — единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — заявил украинский президент.
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