Зеленский назвал страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО

Венгрия, Словакия, Германия и США не хотят видеть Украину в составе НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал ядерное оружие единственной альтернативой НАТО

На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он указал, что у каждой из этих стран «свои причины», по которым они не желают присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Они были искренними, они не хотели видеть нас в НАТО», - заключил украинский лидер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда попросил Североатлантический альянс направить Украине официальное приглашение в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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