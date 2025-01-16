Зеленский назвал страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО

На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он указал, что у каждой из этих стран «свои причины», по которым они не желают присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Они были искренними, они не хотели видеть нас в НАТО», - заключил украинский лидер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда попросил Североатлантический альянс направить Украине официальное приглашение в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».