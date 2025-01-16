Зеленский назвал страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО
Венгрия, Словакия, Германия и США не хотят видеть Украину в составе НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он указал, что у каждой из этих стран «свои причины», по которым они не желают присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
«Они были искренними, они не хотели видеть нас в НАТО», - заключил украинский лидер.
Ранее президент Польши Анджей Дуда попросил Североатлантический альянс направить Украине официальное приглашение в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru